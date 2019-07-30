"Шведский стол" и турпакет all inclusive. Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье

Отсутствие информации о собственном здоровье и своих физических возможностях является одной из наиболее частых причин гибели российских туристов в Анталье. Об этом рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко 30 июля.

По его словам, в зону риска попадают люди старшего возраста. «Экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают», — цитирует Осауленко РБК. Эксперт отметил, что «среди рисков для безопасного отдыха также можно назвать шведский стол и турпакет all inclusive».

Ранее генконсул России Олег Рогоза заявил о том, что количество смертей туристов в турецкой Анталье с начала года исчисляется десятками. Чаще всего жизнь во время отпуска прерывается у людей с хроническими заболеваниями, обостряющимися в другом климате. Также причинами трагедий и смертей Рогоза назвал злоупотребление алкоголем, несоблюдение техники безопасности на воде и легкомысленное поведение на экскурсиях.