Porsche 911 может уступить место «афиши» марки первому в ее истории электрокару

На смену знаменитой Porsche 911, которая на протяжении всей истории была главной моделью, с которой прочно ассоциировалась сама компания Porsche, приходит первый электрический спорткар Taycan. К такому выводу пришли в Bloomberg, изходя из только что опубликованных маркой цифр предварительных заказов на электромобиль.

30 000 проплаченных предзаказов уже заставили компанию Porsche пересмотреть производственные планы и увеличить годовой выпуск Taycan минимум до 40 000 штук. Сам электромобиль еще официально не поступи в продажу, а следовательно, широкая публика пока не имела возможности познакомится с ним поближе. Вполне вероятно, что после официального старта в сентябре Taycan получит еще не одну тысячу заказов.

В то же время в 2018 году Porsche сумел реализовать 35 600 автомобилей всех модификаций «девятьсот одиннадцатой» – на целых 10 процентов больше, чем годом ранее. При этом спорткар все-таки оставался «нишевым» товаром: кроссоверы Macan и Cayenne каждый пользовались в два раза большим спросом. Однако Porsche 911 все равно была «афишей» марки.

Успех Taycan имеет большое значение для всего концерна Volkswagen, поскольку он может дать опыт, необходимый для запланированного решительного перехода к производству преимущественно электромобилей. Также новый Porsche Taycan может стать весомым конкурентом для электромобилей Tesla, до сих пор занимающих доминирующее положение на рынке в премиум-классе.

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Немецкая Porsche явно учитывает уроки американской Tesla, отмечает Bloomberg. Как и в случае с Tesla Model 3, немцы открыли возможность предзаказа с депозитом в 2500 евро задолго до планируемой даты выхода Taycan. Как и у Tesla, эта сумма будет учитываться при окончательном расчете за автомобиль и так же в случае отказа от покупки она возвращается клиенту.

Более того, как и компания Маска, Porsche намерена выстраивать свою собственную «экосистему» – сеть «быстрых» зарядок, способных зарядить Taycan на 100 километров пробега всего за 4 минуты. Часть этих зарядных станций будет собственно компании Porsche, часть – совместно с «материнской» Volkswagen.

Впрочем, владельцы электрических Porsche смогут пользоваться и зарядными станциями сторонних производителей. Более того, в отличии от Tesla, тщательно оберегающей свои Supercharger от вторжения «иноплеменников», Porsche позволит владельцам электрокаров других марок заряжать на своих станциях.