В Москве задержали подозреваемого в убийстве блогерши

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве установили местонахождение и задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в квартире жилого дома на улице Пырьева. В настоящее время он доставляется для проведения следственных действий", – рассказала она.

27 июля в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане с колото-резаными ранениями в области грудной клетки. Девушка училась в медицинском вузе, вела блог в инстаграме о своей учебе и путешествиях. На ее аккаунт было подписано более 80 тысяч человек.