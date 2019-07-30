Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин

Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке «демпфирующего механизма», направленный на стабилизацию цен на дизельное топливо и бензин в России. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Целью корректировок является донастройка действующего механизма стабилизации цен с целью снижения давления со стороны мировых цен на нефть на внутренние розничные цены на нефтепродукты», — отмечалось в пояснительной записке к документу.

Закон предусматривает снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС), цены дизельного топлива — с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну (41,75 рублей за литр на АЗС).

Одновременно с этим устанавливается ежегодное увеличение оптовых цен на бензин и дизтопливо на 5% до 2024 года. Также с 1 августа 2019 года законопроектом предусмотрен ввод демпфирующего механизма и в отношении авиационного керосина.