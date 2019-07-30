Британские ВВС попытались перехватить российский Ил-76 у Эстонии

Британские истребители «Тайфун» с авиабазы Эстонии поднялись в небо и попытались перехватить российский военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом говорится на сайте минобороны Великобритании.

«Мы пытались перехватить самолет, который приближался к воздушному пространству Эстонии с юга. Мы идентифицировали его и контролировали его вблизи воздушного пространства НАТО. Это стандартный протокол для воздушных судов», — говорится в сообщении.

On Sunday @RoyalAirForce Typhoon fighter jets operating from ?mari Air Base in Estonia launched to intercept a Russian IL-76 military transport aircraft that was flying close to Estonian airspace #WeAreNato https://t.co/5aeytFNmRC pic.twitter.com/1hFJM6DHR9 — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) 30 июля 2019 г.

Отмечается, что речь идет о российском военно-транспортном самолете Ил-76. Сами британские истребители были подняты с авиабазы Эмари в Эстонии. Их количество в британском Минобороны не уточнили, но добавили, что инцидент произошел в минувшее воскресенье.

«Как продемонстрировало последнее объявление о немедленной боевой готовности, Королевские военно-воздушные силы призваны задействовать свои способности и возможности для контроля и защиты неба на Балтикой», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.