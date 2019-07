Британские ВВС попытались перехватить российский Ил-76 у Эстонии

Британские истребители «Тайфун» с авиабазы Эстонии поднялись в небо и попытались перехватить российский военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом говорится на сайте минобороны Великобритании.

«Мы пытались перехватить самолет, который приближался к воздушному пространству Эстонии с юга. Мы идентифицировали его и контролировали его вблизи воздушного пространства НАТО. Это стандартный протокол для воздушных судов», — говорится в сообщении.

On Sunday @RoyalAirForce Typhoon fighter jets operating from ?mari Air Base in Estonia launched to intercept a Russian IL-76 military transport aircraft that was flying close to Estonian airspace #WeAreNato https://t.co/5aeytFNmRC pic.twitter.com/1hFJM6DHR9