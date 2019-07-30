Турпоток из Китая в Россию за 2019 год вырос на четверть. Из Поднебесной всё чаще едут в Петербург

Турпоток китайских туристов в Россию за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 24,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ассоциации «Мир без границ» 30 июля.

Совокупный рост приема туристов из Китая в Москве и Санкт-Петербурге составил почти 43%. При этом число прибытий китайских путешественников через пункты пограничного контроля Северной столицы составил порядка 130 тысяч, Москвы — 195 тысяч.

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Заметный рост наблюдается в Иркутской и Амурской областях, также всё больше туристов из Китая пребывает в Россию через новосибирский аэропорт «Толмачево».

Однако в некоторых регионах, преимущественно приграничных, напротив, наметилась отрицательная динамика. Так, число прибытий китайских туристов в Приморский и Хабаровский края сократилось на 13%, в Забайкальский край — на 22%, в Красноярский край — на 17%.

«Возможными причинами спада в этих регионах организованного турпотока из КНР является недостаточная подготовленность инфраструктуры приема (отсутствие оборудованных пунктов пропуска, недостаточное количество средств размещения, неподготовленность наземных коммуникаций и т.д.), а также переток туристов в сегмент прибывающих в Россию по электронной визе, режим которой с прошлого года распространяется на регионы Дальнего Востока», — отметили в ассоциации.