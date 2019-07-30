Полиция задержала водителя Rolls-Royce, устроившего кулачный бой с пешеходом на Комендантском

Сотрудники ГИБДД на набережной Чёрной речки остановили Rolls-Royce, который ранее прокатился по тротуару на Комендантском проспекте. Устроившего потасовку с пешеходом водителя задержали.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 июля, 26-летнего агрессора доставили в отдел полиции. В отношении мужчины составлены административные протоколы по ст.12.15 ч.2 КоАП РФ (Движение по тротуарам) и ст.12.5 ч.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей).

Накануне пешеход преградил https://www.fontanka.ru/2019/07/30/021/ дорогу черному Rolls-Royce с номерами Московской области, рассекавшему по тротуару Комендантского проспекта. Из люксовой иномарки вышли трое, петербуржца оставили без футболки и облили газом.