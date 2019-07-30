МИД России: Франция - законодательница моды на непропорциональные действия полиции

Франция превратилась в законодательницу мод в непропорциональных действиях полиции во время митингов. Об этом говорится в ответе МИД РФ на запись министерства иностранных дел Франции в Twitter в связи с несанкционированной акцией в Москве 27 июля.

? В том, что касается "непропорциональных" действий полиции во время манифестаций, Франция, к сожалению, – одна из мировых законодательниц мод. До таких "высоких" демократических стандартов даже на Западе многим еще далеко. — МИД России ?? (@MID_RF) 30 июля 2019 г.

"В том, что касается "непропорциональных" действий полиции во время манифестаций, Франция, к сожалению, – одна из мировых законодательниц мод, – говорится в сообщении, размещенном в Twitter российского дипведомства во вторник. – До таких "высоких" демократических стандартов даже на Западе многим еще далеко".

"Мы в свою очередь выражаем озабоченность состоянием здоровья французских граждан, (в том числе журналистов), которые регулярно становятся жертвами полицейского произвола", – продолжили в министерстве.

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МИД РФ добавил к комментарию видеозапись разгона протестов в Париже в 2015 году. На нем французские полицейские бьют протестующих резиновыми дубинками и щитами.

Ранее МИД Франции в Twitter отметил "значительное количество арестованных и задержанных" во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля.

27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.