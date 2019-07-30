Московская полиция призвала не ходить на несанкционированный митинг 3 августа

Московская полиция призывает москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном митинге 3 августа, соответствующее обращение размещено на сайте ГУ МВД вечером 30 июля.

"Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них", – говорится в сообщении пресс-службы. Также в ГУ МВД призвали организаторов и возможных участников акции соблюдать закон и предупредили, что полиция будет оперативно реагировать на правонарушения.

"В связи с поступающей информацией о возможных нарушениях общественного порядка при проведении этой акции и провокаций (в частности, возможно использование аэрозолей раздражающего действия, пиротехники и так далее), ГУ МВД России по г. Москве предупреждает его организаторов и возможных участников о необходимости соблюдения закона", – сообщили в пресс-службе.

Столичная полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, заключили в ГУ МВД.

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.