Спорткарам в Европе приказали быть потише. А электрокарам - погромче

Согласно новым нормам Европейского Союза, автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями предписывается до 2026 года снизить максимальный уровень шума с нынешних 74 децибел до 68. Особенно «пострадают» от этого владельцы спортивных машин, для которых громкий «рык» мощного двигателя бесспорно является одним из существенных удовольствий от вождения.

Каждый автопроизводитель, который намерен продавать свою продукцию в Европе, должен будет соблюдать эти правила, а это означает, что мы скоро вместо рыка услышим «кастрированные» стеснительные нотки, так нехарактерные для спортивного автомобиля, сетует Motor Authority.

Причем кроме европейских норм шума существуют аналогичные нормативы и на других рынках. Разрабатывать отдельные системы выхлопа, которые будут соответствовать конкретным требованиям каждой страны, очень накладно, поэтому автопроизводители по умолчанию принимают во внимание самые «тихие» нормы. То есть «рычание» автоматически превращается в «урчание», от которого уже нет былого удовольствия.

Однако не все автопроизводители готовы с этим мирится. Как пишет Motor Authority, тьюнинговое подразделение Mercedes AMG готовит к выпуску две первые модели, соотвествующие новым правилам. Это AMG A45 S и AMG CLA45, то есть компактные «спортивные» седаны с форсированными двигателями. Снаружи они будут значительно тише, как это и предписывается правилами. Зато в салоне звук будет такой же громкий, как и прежде. Система будет передавать звук мотора через динамики в салон, причем это будет реальный звук мотора, а не искусственно созданный на компьютере.

Парадоксально, что одновременно с ограничением звуков, издаваемых бензиновыми и дизельными автомобилями, те же власти ЕС предписывают электромобилям наоборот быть «погромче». В результате по улицам будут ездить тихие автомобили с ДВС и громкие электрокары. А ведь казалось бы, должно быть все наоборот.