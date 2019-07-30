Полиция, пожарные и «скорая» попали в ДТП на трассе в США. Всех «собрал» самосвал

В американском штате Нью Джерси в серьезное ДТП попали автомобили полиции, пожарной службы и скорой медицинской помощи. Пострадали двое полицейских.

Как сообщает полиция штата Нью Джерси в своем официальном твиттере, авария произошла 30 июля в одиннадцатом часу утра по местному времени в Уэст-Ориндж. Экстренные службы разбирали ДТП, на которое были вызваны, когда в их машины и пешеходов врезался самосвал.

На кадрах с места аварии видно, что грузовик подмял под себя полицейский автомобиль, едва не завалившись на бок, и врезался сзади в «скорую», впечатав ее в пожарную машину. По данным CBSNewYork, самосвал сбил двух сотрудников полиции, их доставили в больницу.

Причина произошедшего устанавливает полиция.