Топор - оружие против кредитора. За что семьянин мог устроить резню в бизнес-центре «Лидер»

По подозрению в покушении на руководство маленькой компании «БКС» задержан 48-летний петербуржец Александр Скрипкин. Он впервые столкнулся с финансовым посредничеством и оказался должен.

pixabay.com

Днем 30 июля Скрипкин пришел в бизнес-центр «Лидер» на площади Конституции, поднялся на четвертый этаж в офис компании «БКС» с топором и ножом и, по мнению полиции, использовал оружие в переставших быть деловыми переговорах. Директор компании Павел Чепеленко получил тяжелые раны, также пострадали его сотрудники.

По данным ГУ МВД, подозреваемый выразил недовольство качеством предоставленных ему услуг. После конфликта он исчез из бизнес-центра, но личность установили быстро. Через несколько часов в отдел полиции доставили Александра Скрипкина – мужчину без судимости, жизнерадостного, семьянина.

По словам очевидцев, в «Лидере» было много крови, но резня началась не сразу. Посетитель провел в офисе «БКС» не меньше двадцати минут, ведя переговоры с руководством по поводу деловых взаимоотношений. Потом обитатели других офисов услышали крики.

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Компания «БКС» создана в ноябре прошлого года 33-летним петербуржцем Павлом Чепеленко. В СПАРК он указан бенефициаром и гендиректором. Профиль фирмы – консультационные услуги по вопросам финансового посредничества. В бизнес-центре она занимала 439-й офис.

После первой публикации «Фонтанки» fontanka.ru/2019/07/30/044, в которой упоминалось название компании, с редакцией связались представители другой петербургской фирмы с таким же профилем и той же аббревиатурой «БКС». Называется она «Брокер Кредит Сервис». «Ребята, которые сидят на площади Конституции в бизнес-центре «Лидер», просто копируют нашу деятельность», – сообщили в «Брокер Кредит Сервис».

«БКС» Чепеленко, судя по сайту, предлагает «услугу инвестиционного планирования, включающего корректировку плана и минимизацию возможных рисков». Представляет себя «молодым, динамично развивающимся брендом на рынке финансового консалтинга и планирования». Из описания можно сделать вывод, что создали компанию несколько профессионалов рынка финуслуг.

«БКС» предлагает заключить договор инвестирования, то есть передать собственные средства профессиональным трейдерам, которые берут деньги в управление и обещают приумножить капитал. Как правило, риски клиентов мало защищены. Если собственных средств не хватает, физическому лицу предлагается взять кредит, который будет погашаться через заработанное с помощью трейдеров. В обоих случаях бывают осечки.

Судя по опубликованным в ГАС «Правосудие» судебным решениям, в которых упоминаются очень похожие по роду деятельности компании, на практике кредиты выдаются под залог недвижимости, а если торги не принесли доход, то задолженность, процент за пользование займом и неустойки взыскиваются с самого клиента.

Информации о Чепеленко в Интернете много. Его знают как трейдера, финансового посредника, лектора.

Расследованием займется Следственный комитет, и уголовное дело возбудят по покушению на убийство, если не подтвердится тревожная информация. По дороге в больницу якобы скончался один из раненых.

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Александр Скрипкин, по предварительным данным, убийство не планировал, сцена получилась скорее на эмоциях. После бегства из бизнес-центра он не стал отключать мобильный телефон. Единственное, на что хватило его и членов его семьи, – закрыть профили в социальных сетях.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»