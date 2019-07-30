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Город
30.07.2019 19:33
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Индустриальный, Бухарестская, Вторая Советская. Какие улицы ограничат в ближайшие дни

Ремонт дорог и работы на коммуникациях ограничат и перекроют движение транспорта на Индустриальном проспекте, 2-й Советской и Бухарестской улицах, набережной канала Грибоедова и других магистралях Петербурга. Об ограничениях, вступающих в силу в конце июля – начале августа, сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Так, с всязи с работами по прокладке инженерных сетей с 1 по 31 августа будет ограничено движение на участке Индустриального проспекта от Лапинского проспекта до проспекта Маршала Блюхера и закрыт съезд с Индустриального на Лапинский проспект. Работы выполнит АО «ПО «Возрождение».

На 2-й Советской улице по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» отремонтируют дорожное покрытие. Со 2 по 25 августа там будут поэтапно ограничивать и закрывать движение:

 

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  • со 2 по 15 августа, с 17 по 20 августа и 22 августа – перекрытие движения на участке 2-й Советской от Лиговского проспекта до проспекта Бакунина, без перекрестка с Суворовским проспектом;
  • 16 августа – ограничение движения на участке 2-й Советской от Лиговского до Греческого проспекта;
  • 20 августа – ограничение движения на 2-й Советской от Суворовского проспекта до Греческого;
  • 21 и 23 августа – ограничение движения на перекрестке 2-й Советской улицы, улицы Бакунина и Мытнинской улицы;
  • 22 августа – закрытие направления движения по 2-й Советской от Лиговского проспекта до Орловского переулка, перекрытие Орловского переулка и Дегтярной улицы в створе 2-й Советской улицы;
  • 23 августа – перекрытие Мытнинской улицы в створе 2-й Советской улицы;
  • с 24 августа до 18:00 25 августа – перекрытие движения 2-й Советской улицы от Мытнинской улицы до Лиговского проспекта без перекрестка с Суворовским проспектом и ограничение движения по Лиговскому проспекту у 2-й Советской;
  • 25 августа с 18:00 до 24:00 – закрытие перекрестка 2-й Советской улицы с Мытнинской улицей;
  • 25 августа с 18:00 до 24:00 – перекрытие направления движения по проспекту Бакунина от 2-й Советской улицы к Конной улице.

 

Участок Бухарестской улицы от проспекта Славы до улицы Димитрова, включая перекресток с Южным шоссе, будет ограничен со 2 по 16 августа и перекрыт с 17 по 18 августа и с 24 по 25 августа. Там ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» отремонтирует дорожное покрытие.

Помимо этого, начался ремонт набережной канала Грибоедова. С 30 июля по 1 октября в связи с размещением временного ограждения для работ ограничено движение по набережной на участке от Сенного моста до Кокушкина моста – на полосах вдоль тротуаров набережной. Пешеходам остается передвигаться по тротуарам на противоположной стороне дороги. Работы выполняет АО «Стройинвест».

С 31 июля по 20 августа из-за ремонта дороги ограничат движение по Благовещенскому мосту.

С 31 июля по 9 августа и с 12 по 24 августа в связи с ремонтом дорожного покрытия, который выполнит АО «ПО «Возрождение», ограничат движение транспорта по Дерптскому переулку от набережной реки Фонтанки до Курляндской улицы без перекрестка с Рижским проспектом. А с 10 по 11 августа Дерптский переулок будет перекрыт.

С 1 августа по 5 октября будет ограничено движение по набережной реки Фонтанки у дома 44. ООО «ПСБ «ЖилСтрой» установит там пешеходную галерею для реставрации фасада здания.

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На Петроградской стороне ПАО «Ленэнерго» будет прокладывать электрокабель, в связи с чем с 1 августа по 8 сентября ограничивается движение по улице Ленина от Большого проспекта П.С. до Чкаловского проспекта.

А с 1 по 3 августа по ночам – с 22:00 до 7:00 – из-за ремонта дороги ограничат движение транспорта на перекрестке Ириновского и Индустриального проспектов. Работы выполнит ООО «ЛСР-Строй».

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