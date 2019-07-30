«Он постоянно бил мать, даже когда она была беременна». В метро Петербурга заплели косы против домашнего насилия

Поручни в виде заплетённых кос появились в метро Петербурга. Аксессуар должен привлечь внимание к проблеме домашнего насилия, считает художник Макс Отто. О своей акции он рассказал в Instagram 30 июля.

«Косы из женских волос вместо поручней — это метафора насилия, драки, в которой любой пассажир при желании мог бы стать участником и почувствовать себя в роли нападающего. Я предложил людям сделать интуитивный выбор: хвататься за поручни или нет. Держитесь за них, тяните, рвите! Делайте с ними что угодно!» — написал художник.

Вместе с Отто в перформансе принимали участие две девушки, каждая из них на личном опыте столкнулась с насилием в семье. Свои истории они рассказали в социальных сетях.

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«Мне было около пяти лет, когда мама познакомилась с моим будущим отчимом. Это был мужчина средних лет с одной ногой и деревянным протезом вместо другой. Он постоянно бил мать. Ему не нужен был повод. Бил ее, даже когда она была беременна. Все это делалось на моих глазах. Негодяй не стеснялся этого и мог поднять руку даже в присутствии своих родственников и друзей», — написала Диана Маркеева.

Сам Макс Отто также рассказал, что из-за агрессивного отчима ему вместе с матерью пришлось переехать в другую страну.