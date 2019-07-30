Прожиточный минимум пенсионера в России теперь будут рассчитывать по-новому

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Ожидается, что они не позволят занижать показатель.

Как заявил Медведев 30 июля на совещании с вице-премьерами, разработаны единые правила, по которым будет устанавливаться величина регионального прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год. От неё и будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки. Он будет рассчитываться с учётом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом – в первых двух кварталах текущего года.

«Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера. И, как мы рассчитываем, приведёт к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров», – уверен глава правительства.

Как сообщал Смольный, прожиточный минимум устанавливается законом субъекта Российской Федерации на календарный год. В 2019 году как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области он составляет 8846 рублей. Если общий совокупный доход неработающего пенсионера ниже указанной суммы, ему устанавливается федеральная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера.