Путин внес в Госдуму конвенцию о разделе Каспийского моря

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму ФС РФ конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Она определяет раздел дна и недр, присутствие вооруженных сил и другие важные аспекты. На согласование всех деталей странами-участниками потребовалось 22 года.

Как следует из документа, появившегося в базе данных нижней палаты парламента 30 июля, он определяет, что основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании – дно и недра делятся соседними странами на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. А присутствие в море вооруженных сил стран вне региона не допускается.

Как писала «Фонтанка», год назад лидеры пяти прикаспийских государств договорились о правовом статусе Каспийского моря. Конвенция заменит советско-иранские договорённости 1921 и 1940 годов.