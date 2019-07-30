Глава Минтранса считает, что курилки в аэропорту сберегут здоровье некурящих

Курительные комнаты в аэропортах сберегут здоровье некурящих пассажиров, считает министр транспорта РФ Евгений Дитрих. При этом он скептически относится к идее платных курилок.

«Могу сказать, что, если курилки будут, это сбережет здоровье тем, кто не любит курить. Места [для курения] нужны с правильной, хорошей вентиляцией, чтобы окружающие не страдали. Платными они должны быть или бесплатными? Когда вы мне покажете где-то платные курилки в мире, я, наверное, подумаю», – заявил Дитрих журналистам, сообщает ТАСС.

Ранее российская пресса писала о том, что депутаты Госдумы ФС РФ планируют внести поправки в законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты, предусматривающие платный вход. Стоимость может составить около 50–100 рублей.

В осеннюю сессию Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

Первое чтение документа состоялось 16 июля. Согласно законопроекту, курение допускается «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом».