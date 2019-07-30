«Выглядит, как манеж в цирке». Поворот с Дальневосточного на Народную засыпали пивной дробиной

Груз с пивзавода не довезли до места назначения. Теперь по нему катаются автомобилисты на перекрестке в Невском районе Петербурга.

«Поворот с Дальневосточного на Народную выглядит, как манеж в цирке. Откуда-то просыпалось с полкамаза опилок (комбикорма). Убирать никто не спешит», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Василий.

В комментариях уточняют, что рассыпался не песок, а пивная дробина – отход пивоваренного производства, остающийся после выработки ячменного сусла. Его часто используют в сельском хозяйстве, например в качестве корма для животных.

Усыпан оказался практически весь перекресток. Причем, по словам пользователей группы, подобное в этом месте происходит уже не первый раз.

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«Там в одном квартале от перекрестка пивзавод Heineken, оттуда жмых этот. Не первый раз уже именно на этом перекрестке самосвал раскрывается», – отмечает Роман. «Это уже было месяца два назад на том же месте! Тогда только коммунальщики убирали!» – пишет Александр.