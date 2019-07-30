Суд продлил арест бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга

Бабушкинский суд Москвы на 3 месяца продлил арест бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Горрингу меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 31 октября», – сказали в инстанции.

В январе Горринг оказался в центре скандала, стоившего ему должности первого заместителя гендиректора государственного холдинга. Начался он с публикации в Интернете видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры, не скупясь в выражениях, рассказал об интимных взаимоотношениях с подчиненными и прочих вещах, касающихся исполнения рабочих обязанностей.

Глава Минприроды после этого распорядился провести в «Росгеологии» проверку финансово-хозяйственной деятельности, а также всего топ-менеджмента. После этого на некоторое время Горринг пропал из поля зрения СМИ, а в начале марта был задержан в столичном аэропорту Внуково.

Как выяснилось, ему вменяется мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, в 2011 году Горринг, тогда носивший фамилию Ганижев, стал фигурантом дела о взятке на 5 миллионов рублей, дал на допросе признательные показания, однако после того, как его отпустили под подписку о невыезде, скрылся и был объявлен в розыск. Более того, сменив фамилию, мужчина смог устроиться на высокую должность в государственный холдинг.