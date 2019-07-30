Подозреваемый в нападении с топором на кредитную контору задержан в Петербурге. Его лицо попало в камеры наблюдения

В Петербурге полиция задержала 47-летнего подозреваемого в вооруженном нападении на офис кредитной организации. Его искали по городу несколько часов.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 июля сотрудниками уголовного розыска задержан и доставлен в отдел полиции местный житель Александр Скрипкин.

По предварительным данным, петербуржец в двенадцатом часу дня пришел в бизнес-центр «Лидер» на площади Конституции, поднялся на четвертый этаж, в офис компании «БКС», и после словесного конфликта использовал небольшой топор. Рубленые раны получили как минимум два человека, есть неподтвержденная информация о третьем. Одного пострадавшего до больницы предположительно не довезли, медики застали его в крайне тяжелом состоянии.

Подозреваемый скрылся из бизнес-центра, после него остались многочисленные следы крови. Скрипкина в качестве цели № 1 полиция определила достаточно быстро. Мужчина был клиентом «БКС», которая оказывает брокерские и кредитные услуги. Если верить отзывам бывших сотрудников, фирма клонирует известную компанию «Брокер кредит сервис», но дальше выдачи денег под проценты и получения крупных сумм от клиентов для увеличения их капитала дело не заходит.

К доследственной проверке присоединился Следственный комитет Петербурга.