Полиция вызвала на допрос атаковавшего Порошенко радикала

Ветерана полка «Азов» Никиту Макеева, который атаковал автомобиль бывшего президента Украины Петра Порошенко, допросила Национальная полиция Украины. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Макеева допросили в Шевченковском управлении полиции в Киеве. После допроса он заявил, что не скрывается от правосудия и готов понести наказание, если суд встанет на сторону Порошенко.

«Как выяснилось, охранники написали заявление, что я их якобы избил. Петр Алексеевич [Порошенко], вы за своими охранниками не спрячетесь. Вам вспомнится каждый патрон, который вы украли на взорванных складах. Вам вспомнится каждый бракованный бронежилет, который ваши ставленники поставляли в армию. Вспомнится и реванш, который при вас расцвел в виде [главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора] Медведчука», — обратился Макеев к бывшему президенту.

25 июля несколько человек попытались напасть на Порошенко возле здания Государственного бюро расследований в Киеве. Злоумышленники попытались атаковать его, однако охрана успела пресечь их действия. Позже выяснилось, что один из нападавших — бывший боец «Азова» Никита Макеев с позывным «Одиссей». Он родился в России и ранее имел гражданство РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский предоставил ему украинский паспорт.

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией.