Ради съемок фильма «Астрология» закроют движение судов по Мойке и каналу Грибоедова

Комитет по транспорту Петербурга распорядился закрыть для движения судов участки канала Грибоедова и реки Мойки в начале августа. В это время там будут проводиться съемки художественного фильма «Астрология».

Как говорится в опубликованном 30 июля распоряжении, участок канала Грибоедова от Итальянского до Театрального моста будет перекрыт с 4:00 до 10:00 утра 3 августа. Его же закроют с 4:00 до 9:00 и 4 августа, вместе с участком реки Мойки от 2-го Садового моста до Мало-Конюшенного моста.

Напомним, что в первые выходные февраля на Крюковом канале прошли съемки фильма «Серебряные коньки».