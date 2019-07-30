Самолеты-разведчики США и Швеции летали у российских границ

Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint провел разведку у границ Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar 30 июля.

Воздушное судно взлетело с американской базы и направилось в сторону западной части России. В 10:55 по московскому времени самолет заметили неподалеку от Калининграда. Спустя три часа Boeing отправился на аэродром базирования.

К Калининградской области также приблизился шведский самолет-разведчик. По данным PlaneRadar, воздушное судно пролетало у российских границ, когда проводило разведку в акватории Балтийского моря.

14:23 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции?? #Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002, взлетевший с авиабазы Линчёпинг ( ICAO: ESCF), производит полёт в акватории Балтийского моря, в том числе и в #FIR Калининградской области??.#Kaliningrad #SwedishAF pic.twitter.com/ddI66wkGHD — PlaneRadar (@ua4wiy_) 30. Juli 2019