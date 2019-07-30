Благовещенский мост ограничат почти на месяц: на переправе поменяют асфальт

В последний день июля в Петербурге начнут ремонтировать дорожное покрытие на Благовещенском мосту. Почти весь август будут поэтапно ограничивать движение как на самой переправе, так и на подъезде к ней.

Как сообщает 30 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, перекрытия будут действовать с 31 июля по 20 августа по следующей схеме:

с 31 июля по 4 августа – две левые полосы по направлению на Васильевский остров;

с 5 по 9 августа – две левые полосы в сторону площади Труда;

с 10 по 14 августа – две правые полосы в сторону Васильевского острова;

с 15 по 20 августа – две правые полосы в направлении площади Труда.

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Дополнительно введут ограничения на подъезде к Благовещенскому мосту на площади Труда, у дома 2: