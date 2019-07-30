Боровшегося за свободные выборы политика Гудкова наказали максимальным арестом

Тверской суд столицы признал лидера незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрия Гудкова виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Об этом 30 июля сообщила в Twitter жена политика.

Судья Минин оглашает приговор: виновность подтверждена. Ни один аргумент защиты не учтен. Арест 30 суток. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 30. Juli 2019

По её словам, разбираться с вменяемым Гудкову правонарушением судья Минин начал около полудня, с решением определился к пяти часам. Несостоявшегося кандидата отправили под административный арест, назначив максимальные 30 суток.

Накануне аналогичный срок получил ведущий канала «Навальный Live» Владимир Милов, остальным неудачливым кандидатам суды назначают менее продолжительное пребывание в спецприёмнике.

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Дмитрия Гудкова задержали 27 июня ещё на въезде в Москву, на следующий день получивший свободу до рассмотрения дела политик снова оказался в отделе полиции. Гудков был одним из кандидатов в депутаты Мосгордумы, который получил отказ от избиркома. Он принимал активное участие в акциях за допуск независимых кандидатов, уже получил статус свидетеля по уголовному делу о воспрепятствовании работе московских избиркомов, в его доме проходили обыски.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля в Москве и стала рекордной по количеству задержанных. Официально МВД называет цифру в 1074 человека, правозащитники добавляют ещё триста. СК квалифицировал протест как массовые беспорядки.