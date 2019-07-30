В Белоруссии вынесли смертный приговор убийце двух старушек

Витебский областной суд приговорил местного жителя к расстрелу за убийство.

«Суд признал [Виктора] Павлова виновным в убийстве с особой жестокостью двух пожилых женщин и назначил ему исключительную меру наказания», – сообщает 30 июля ТАСС со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Прокурор, который настаивал на высшей мере наказания, посчитал, что совершенное ранее Павловым убийство должно стать отягчающим обстоятельством. Адвокат указывал на раскаяние его подзащитного. Суд согласился с доводами обвинения.

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Это уже второй за год приговор к расстрелу в Белоруссии. Павлов еще может обжаловать решение в суде высшей инстанции.

Напомним, что Белоруссия остается единственной в Европе и СНГ страной, где разрешена смертная казнь. С 1990 года в республике казнили более 400 человек, однако в последние годы к «исключительной мере наказания» прибегают все реже. Если, например, в 1998 году было вынесено 47 таких решений, то в 2016-м – уже 4, а в 2018-м – 2.