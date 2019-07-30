В Дагестане отдали под суд повара и посудницу школьной столовой за отравление учащихся

Работники столовой школы в Дагестане предстанут перед судом после массового отравления учащихся в 2018 году, сообщается на сайте СУ СК РФ по республике.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении повара и посудницы столовой средней общеобразовательной школы №1 города Каспийск... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что работников столовой обвиняют по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Следствием установлено, что 29 сентября 2018 года около 40 школьников 8–12 лет после приема пищи в столовой школы почувствовали недомогание. У всех было диагностировано пищевое отравление.