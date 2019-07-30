В микрорайоне Янино открылось пожарное депо

фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

Голландский квартал «Янила» от компании «Ленстройтрест» отныне может по праву гордиться бравыми высокопрофессиональными пожарными, которые «поселились» неподалеку от квартала. На улице Ясная в микрорайоне Янино состоялось официальное открытие пожарной части №149 «ОГПС Всеволожского района «КГУ «Леноблпожспас».

Здесь пожарные продемонстрировали всю силу и мощь своей профессии: собравшиеся гости с интересом наблюдали за показательными выступлениями огнеборцев, которые зачастую сопровождались опасными трюками. Вместе с жителями за представлением следили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава комитета правопорядка и безопасности 47-ого региона Александр Степин и генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев.

Компания «Ленстройтрест» вместе с двумя другими застройщиками, ЦДС и КВС, реализующих жилые комплексы по соседству, приняла участие в финансирование пожарного депо. Строительство объекта осуществляла Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области.

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»:

– Все наши проекты реализуются в рамках корпоративной философии «ЖИВИ», в основе которой создание максимально комфортной среды для жизни. Для этого мы возводим объекты социальной и коммерческой инфраструктуры в шаговой доступности от жилых корпусов и обеспечиваем высокий уровень безопасности новоселов. Новая пожарная часть будет работать в интересах жителей не только голландского квартала «Янила», но и всего микрорайона Янино.

В только что открывшейся пожарной части будут дежурить 46 спасателей, которые в случае необходимости смогут оперативно приступить к выполнению своих обязанностей. В двухэтажном здании общей площадью около 1000 кв. м разместятся диспетчерская, комната для персонала, мастерская и другие хозяйственные помещения. В распоряжении пожарных будет 50-метровая автолестница, высоты которой хватит для тушения многоэтажных объектов, а также другая необходимая спецтехника, инвентарь и обмундирование. Новая пожарная часть на три машино-выезда полностью укомплектована современным оборудованием и техникой.

Стоит также отметить, что ГК «Ленстройтрест» уделяет особое внимание вопросам обеспечения безопасности в своих проектах. Так, дворы квартала «Янила» закрыты от посторонних, на территории установлены видеокамеры, за порядком следит круглосуточная службы охраны. Для дополнительного спокойствия жителей год назад компания установила «тревожную кнопку» по вызову наряда полиции, которую обслуживают сотрудники Росгвардии.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/