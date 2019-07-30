Судья извинился за то, что позволил «Зениту» обыграть «Оренбург»

Арбитр матча «Оренбург» – «Зенит» (0:2) Сергей Карасев признал, что допустил ряд ошибок, повлиявших на ход встречи.

«В матче 3-го тура РПЛ "Оренбург" – "Зенит" я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК "Оренбург", а также всем болельщикам команды», – цитирует Карасева «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что «Оренбург» будет обращаться в департамент судейства и инспектирования РФС в связи с ошибками Карасева. Недочеты признал глава департамента Александр Егоров.

По словам Егорова, судья неверно назначил 11-метровый удар в ворота «Оренбурга», который реализовал Артем Дзюба на 55-й минуте встречи (счет стал 2:0). Кроме того, в конце матча следовало назначить пенальти в ворота сине-бело-голубых после фола зенитовца Вильмара Барриоса.