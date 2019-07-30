На Украине раскрыли четыре преступные группы, занимавшиеся торговлей людьми

Национальная полиция Украина рассказала о борьбе с торговлей людьми, зафиксировав всего за полгода более 200 таких преступлений.

«В течение первых шести месяцев этого года выявили 214 преступлений, предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми) УК Украины. <...> Удалось раскрыть четыре организованные группы, занимавшиеся торговлей людьми. Их деятельность распространялась на территории пяти областей и города Киева», – сообщает 30 июля нацполиция в заявлении на своем сайте.

По информации ведомства, в 2019-м 170 человек стали жертвами такого рода преступлений, из которых трое несовершеннолетних и двое малолетних детей. На Украине возбуждено три уголовных дела по факту торговли детьми.

Часто жертвами торговли людьми становятся украинки, которые попали в сложные жизненные ситуации.