Митинг за свободные выборы в Москве превратился в уголовное дело. СК интересуют организаторы массовых беспорядков

Несогласованную акцию, которая прошла в субботу в столице и поставила рекорд по задержаниям, продолжают раскладывать на уголовные дела. К трём о насилии над полицией добавили ещё одно – о массовых беспорядках.

Как сообщает Следственный комитет Москвы, дело по статье 212 УК РФ возбуждено 30 июля на основании поступивших из прокуратуры материалов и процессуальной проверки. Речь идёт об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся, в числе прочего, насилием и оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а также об участии и призывах. Лишение свободы предусмотрено для всех, зачинщики могут получить от 8 до 15 лет.

«В результате этого 27 июля 2019 года участники несогласованной акции <…> применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия», – рассказывают в СК, обещая дать принципиальную оценку организаторам, агитаторам и участникам.

После акции следователи уже получили три уголовных дела о применении насилия к правоохранителям, проверки на аналогичное продолжаются.

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Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, на которую в Москве вышли 27 июля, стала рекордной по количеству задержанных за последние годы. Официально называют цифру в 1074, правозащитники говорят, что увезли на триста человек больше. В автозаках уехали, в том числе, Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков. Их, а также ещё 11 человек накануне митинга организаторами называла прокуратура.

В ЕС в масштабе зачистки демонстрантов увидели подрыв конституционных прав граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин рвение полицейских оценил положительно.