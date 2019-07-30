В США опять стрельба. Неизвестный убил двух человек и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в городе Саут-Хейвен (штат Миссисипи), в результате чего жизни лишились два человека, а попытавшийся его остановить полицейский был ранен.

«Полицейский департамент Саут-Хейвена был вызван на место происшествия в 6:32 [30 июля] после звонка о стрельбе внутри магазина. Полицейский был ранен во время перестрелки, но его жизни ничего не угрожает. Подозреваемый был ранен и находится на лечении в областной больнице. Его состояние неизвестно», – сообщает 30 июля телеканал Fox News.

По словам очевидцев, нападавший может быть «недовольным сотрудником», однако власти эту информацию не подтвердили. Злоумышленник убил менеджера магазина и еще одного сотрудника Walmart.

На место ЧП приехали 15 машин. Один из офицеров был ранен.