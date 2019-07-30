«Мост глупости» на Софийской поймал 170-ю «ГАЗель» и ждет круглое число к юбилею

Петербургский «мост глупости» отыгрался за пару месяцев относительного затишья, «разложив» за последние сутки сразу несколько грузовиков. Первый попался сразу после новости о собрате «грозы «ГАЗелей» в Зеленогорске.

Вечером 29 июля под мостом на Софийской улице не прошел грузовой фургон, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В своем твиттере «мост глупости» подсчитал, что это была 169-я «ГАЗель» всего, зато только 7-я за последние полгода, что намного меньше, чем было в предыдущие годы. Видимо, популярность моста и принятые меры все-таки дали результат.

Тем не менее новых попавшихся в этот раз долго ждать не пришлось: уже днем 30 июля под мостом разложилась еще одна «ГАЗель», сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» (правда, насчитав даже 171 «жертву»).

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До этого «мост глупости» два месяца, можно сказать, был в отпуске, поймав за это время всего одну «ГАЗель» – 17 июля. 2 сентября он отметит свое 10-летие: мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, как он называется официально, был построен в 2009 году (хотя передан в эксплуатацию в 2014-м). С тех пор под ним регулярно застревают грузовики, в основном – «ГАЗели», хотя попадались и фуры. Кто знает, может, такими темпами юбилей он отметит круглым числом, как и День города.