Как в Смольном не уговорили Беглова. Силиконовую долину в Нейшлотском не отдали под застройку

На «малом правительстве» в Смольном в минувший понедельник разыгралась разговорная драма. Землю в Калининском районе чуть не отдали компании, телефон которой ведет к Молчанову.

Скриншот «Яндекс.Панорамы»

Совещание так называемого «малого правительства» в начале недели докатилось до проходного, казалось, пункта: собственник построенных объектов намерен выкупить земельный участок. Как правило, в Смольном одобрение таких запросов проходит в стилистике «Вопросы есть? – Вопросов нет», да и адрес вроде непримечательный — Нейшлотский переулок, 19.

Но один дополнительный вопрос в этом деле может перевернуть ситуацию не хуже, чем на экзаменах в институте. Участок, как выяснилось, был отдан в аренду для размещения объектов науки. «Ну и что там сейчас?» – невзначай поинтересовался врио губернатора, открывая дивный мир причудливой аренды и бесправия Смольного. «Автосервис...» – скупо прозвучало в ответ.

Председатель комитета имущественных отношений Валерий Калугин докладывал по участку с адресом: Нейшлотский переулок, 19/23. Заявителем на выкуп земли выступает арендатор – ЗАО «Инженерный центр по технологии и материалам» (ИЦТМ). Площадь территории — 11,3 тысячи квадратных метров, на ней — несколько сооружений в собственности общества.

Кадастровая стоимость участка — порядка 100 млн рублей, однако продать его предлагалось примерно за 60 млн: согласно профильному закону в таких случаях исключается 75% цены земли непосредственно под застройкой. Казалось бы, никаких препятствий — самое время сказать дежурное о социальной инфраструктуре и произнести слово «одобрено». Но разговор в Смольном покатился под откос с самого начала. Чиновники справочно сообщили врио губернатора, что договор аренды на участок город заключил еще в 2007-м сроком до 2046 года. Условие — использование под науку и научное обслуживание. Повисло тяжелое молчание: даже на не слишком детальном спутниковом снимке было видно, что большого адронного коллайдера в Нейшлотском за 12 лет на появилось.

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ИЦТМ впервые зарегистрирован еще в 1995 году; тогда это было государственное предприятие, находящееся в федеральной собственности. В августе 2001 года комитет по управлению городским имуществом выпустил распоряжение о приватизации; судя по официальным сообщениям Российского аукционного дома, еще в 2017 году государство сохраняло в организации 49% и готовилось их также продавать. Сейчас список акционеров скрыт. Среди видов деятельности наука не значится: в основном посредничество при купле-продаже и управление недвижимостью.

В размежеванный участок попадают также здания с адресом: Нейшлотский, 17, с литерами, ранее там были зарегистрированы компании с говорящими названиями «Автозапчасть», «Автотехцентр», «Моторесурс». Александр Беглов решил удостовериться у главы Калининского района Василия Пониделко, не затаилась ли на гектаре городской земли Силиконовая долина. «Депрессивная территория, не предполагающая развития», – развеял последние надежды чиновник.

Оставался вопрос, зачем арендатор хочет выкупить участок, который он не то чтобы сильно развивал, и Беглов беспощадно задал его. Председатель комитета по градостроительству Владимир Григорьев сообщил, что по Генплану это зона 3ЖД (жилой среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной застройки). Сейчас вид разрешенного использования городского участка – «для размещения объектов науки», но в случае смены собственника цели могут меняться.

Совещание начинало напоминать классические сцены из разговорных драм, в которых за праздничным обедом члены благородной фамилии неожиданно вскрывают неловкие секреты. «То есть снесут сараи и начнут строить жилье? – как будто не мог поверить Беглов, сидя во главе этого семейного стола. – Погодите, компания нарушает условия договора аренды, а мы ей на блюдечке с голубой каемочкой отдаем землю под многоэтажки». – «Не имеем права не отдать, – парировали с разных сторон Калугин и вице-губернатор Евгений Елин. – Нас разнесут в суде в два счета, у них железобетонная позиция». Железобетон обеспечен статьей 39.20 Земельного кодекса, где говорится: «Исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках».

Глава юридического комитета администрации Екатерина Аксенова согласилась, что вопрос о нарушениях арендных условий можно обсуждать, но при действующем договоре ИЦТМ имеет право на выкуп земли. Однако точка невозврата была пройдена: Беглов поручил остановить процесс и провести инвентаризацию объектов для дальнейшего решения. Участники обсуждения потянулись к выходу с напряженными лицами, будто готовясь к еще одному тяжелому разговору.

«Участок сильно захламлён и не используется по назначению, – сообщили «Фонтанке» в администрации района. – Для принятия решения о его дальнейшем использовании необходима инвентаризация и уточнение санитарно-защитной зоны железной дороги. Администрация района поддерживает решение губернатора детально разобраться в этом вопросе».

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Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International, говорит, что данный район сейчас находится на пике девелоперской активности. «Преимущества участка понятны: относительная близость к центру и Финляндскому вокзалу, – говорит эксперт. – До воды тоже недалеко, хотя на вид рассчитывать я бы не стала. Явный минус при продвижении — наличие ЛЭП, автозаправки через дорогу и железной дороги. Но при нынешней популярности района здесь вполне можно реализовать «комфорт-плюс», тем более что и до метро 5 – 7 минут».

Поговорить с директором ИЦТМ Игорем Баканом за два дня не удалось, по оставленному номеру телефона он не перезвонил. По информации «Фонтанки», право собственности на постройки возникло у организации в 2004 году. Последние доступные данные по годовой эффективности не радуют, в 2017-м получен убыток. В арбитраже в основном споры с ГАТИ, которая штрафует организацию за внешний вид фасадов и зимнюю уборку, а также с КУГИ и сменившим его КИО как раз из-за аренды по Нейшлотскому.

В общем, предприятие решительно не похоже на крупного девелопера, готового возвести жилой комплекс в центре Калининского района. Зато если позвонить по указанному телефону, то сначала вам сообщат, что вы попали в компанию «Соло», а потом с готовностью переключат на ИЦТМ. Этот же телефон указан в контактах других организаций, которые, как и управляющая компания «Соло», зарегистрированы в бизнес-центре «Остров» на Среднем проспекте, в том числе — ООО «Форум». Бенефициаром их является Юрий Молчанов, бывший вице-губернатор и отчим Андрея Молчанова, которому принадлежит контрольный пакет акций Группы ЛСР. Пресс-службу строительной компании эти совпадения не впечатлили: там сообщили, что не интересовались данным участком, да и не могли, раз уж он находится в аренде.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»