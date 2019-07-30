«Малком будет получать на уровне нынешних лидеров "Зенита"». Медведев объяснил, почему история с Халком и Денисовым не повторится

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в связи с возможной покупкой полузащитника «Барселоны» Малкома в разговоре с «Фонтанкой» оценил возможность бунта внутри петербургской команды по аналогии с ситуацией, которая сложилась после перехода Халка.

– У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян, – заявил Медведев. – Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба. Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдет. Не надо забывать, что Халк после короткого периода, когда его приняли в штыки, потом стал полноценным членом команды, лидером, бомбардиром. А сейчас, я думаю, даже не нужен будет этот переходный период.

Напомним, что в сентябре 2012 года после покупки Халка полузащитник Игорь Денисов в ультимативной форме отказался выходить на поле в матче против «Крыльев Советов». Писали, что Денисов с другими старожилами команды потребовал поднять им зарплаты, так как бразильский новичок сразу стал получать в разы больше, чем они.

– Мы вшестером – костяк команды, фамилий называть не буду, – собрались с руководителем клуба, – вспоминал Денисов в интервью Sports.ru в мае 2019 года. – Я говорил: «Поднимите зарплату каждому до 3,5 млн евро (сам Денисов получал тогда 2,5 млн евро. – Прим. ред.) и спокойно приглашайте игроков хоть на 10, хоть на 20 млн».

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Изначально руководство согласилось с игроками, но в итоге обещание не сдержало.

– Я набрал в клуб узнать, что будет с нами, и мне ответили: «А вы подождете», – рассказывал Денисов о той ситуации. В итоге конфликт удалось уладить, но летом Денисов ушел из «Зенита» в «Анжи».

Комментируя ту ситуацию, Александр Медведев заявил корреспонденту «Фонтанки», что тогда дело было больше в Денисове.

– Денисов, несмотря на все свое мастерство, всегда был склонен к подобным демаршам, – заявил Медведев. – Посмотрите только на его историю с «Локомотивом». В итоге он закончил свою карьеру, хотя как футболист... таких еще надо поискать.

К тому же, по словам Медведева, зарплата Малкома, вопреки слухам, не будет гигантской.

– Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита», – подчеркнул Медведев. – В этом смысле перекосов не будет.

Ранее в прессе сообщалось о том, что Малком будет получать в «Зените» около 6,5 млн евро. Для сравнения: Халк в год зарабатывал в Петербурге около 7 млн евро.