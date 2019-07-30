Киевский суд наложил арест на задержанный 25 июля российский танкер

Украинский суд принял решение арестовать российский танкер Nika Spirit, под которым, как считает СБУ, скрывается судно Neyma, якобы заблокировавшее в прошлом году проход украинским кораблям в Керченском проливе.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами», – сообщил 30 июля в своем Facebook главный военный прокурор республики Анатолий Матиос.

По его словам, суд также признал правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, которые 25 июля в порту Измаил задержали танкер под российским флагом. Он подчеркнул, что украинская сторона действовала законно.

Ранее моряков Nika Spirit отпустили.