ФСБ не обнимет и спать не уложит. В Петербурге суд вырвал партнера Говорунова-младшего из цепких рук госбезопасности

Фигурант дела о хищениях в Северо-Западной дирекции Минкульта Валерий Кудряшов избежал теплого приема в следственном изоляторе ФСБ на Шпалерной улице, хотя для него уже приготовили камеру и койку. Операцию по переселению бизнесмена в Большой дом неожиданно для чекистов остановила судья Светлана Карлова.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 30 июля Красногвардейский районный суд отказал следствию УФСБ в избрании Кудряшову меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил его под домашний арест по 10 сентября.

Бизнесмен обвиняется в особо крупном мошенничестве. По неподтвержденной версии следствия, в 2015 – 2017 годах он участвовал в хищении и обналичивании боле 25 млн рублей, выделенных на капремонт Интендантских складов на улице Глинки в Петербурге. Подрядчиком выступала компания «Ремстройфасад». Ее директор Николай Булыгин был заключен под стражу на выходных и помещен в изолятор ФСБ на Шпалерной улице. Ту же участь готовили Кудряшову, но не сложилось.

По домашним арестом также находится бывший замглавы Северо-Западной дирекции Минкульта Алексей Бирюков.

Партнером Валерия Кудряшова является сын бывшего вице-губернатора Петербурга Алексей Говорунов. В нескольких компаниях Кудряшова он получил долю в 2017 году. В этом месяце вышел из состава почти всех юрлиц, остался только в ООО «Кэжуал Бенуа». Отбывать домашний арест Кудряшов будет в особняке на Приморском шоссе.