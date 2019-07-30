PornHub по госзаказу. Американцы винят петербургских электронщиков в создании неприличных вирусов

Петербургское предприятие ООО «Специальный технологический центр» третий день мелькает на страницах иностранных СМИ. Все началось с Канады, где местные специалисты по безопасности «расковыряли» системный код одного из вредоносных вирусов для телефонов и нашли в нем «русский след».

Фото с сайта pixabay.com/geralt

В начале недели Forbes опубликовал статью, посвященную исследованиям шпионских программ, маскирующихся под пользовательские приложения. «Вирус собирает с зараженного смартфона пароли и превращает его в прослушивающее устройство», – растолковывали в журнале неподкованным читателям технические выводы специалистов по кибербезопасности. В числе «подделанных» приложений назывались Google Play, Skype, Signal и даже PornHub.

Особой глубиной доказательной базы статья не впечатляет, и как именно российское ООО «СТЦ» связано с этими вирусами – неочевидно. Говорится о связи нового вируса, который был окрещен Monocle, с разработанным этой же фирмой антивирусом для Android. Исследователи из канадской компании Lookout отмечают, что вирус использовался для слежки за довольно ограниченным кругом пользователей телефонов – некоторыми жителями Кавказа и сторонниками определенных сирийских террористических групп. Нетрудно догадаться, что коммерческая прибыль от сбора информации о таких людях невелика и разрабатывался он в интересах национальной безопасности. И хотя сообщение Lookout вызвало недоуменное сомнение в Google насчет работоспособности вируса и полное игнорирование со стороны Apple, Forbes рассказывает о петербургской фирме как о важной части военной машины России.

ООО «СТЦ» не в первый раз перепадает внимание западной прессы. Еще в 2016 году его название в необычном для русского глаза виде SPECIAL TECHNOLOGY CENTER (a.k.a. STC, LTD) попало в санкционный список Минфина США, подписанный лично Бараком Обамой. Из текста того документа было невозможно понять, в чем конкретно обвиняли петербургское предприятие с Гжатской улицы. Написано было, что речь идет о противодействии некоей вредоносной киберактивности, как-то связанной со вмешательствами в выборы президента США, но ясности это не вносило.

Уже тогда стало понятно, что малоприметное предприятие, расположившееся в корпусах гидротехнического ВНИИ им. Веденеева через дорогу от Политехнического университета, совсем непростое. Во-первых, его название шло в санкционном списке Обамы через запятую от Главного разведывательного управления, а это, согласитесь, дорогого стоит. А во-вторых, даже беглое знакомство с работой предприятия вызывало уважение.

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Годовая выручка СТЦ по последнему отчету — 8,1 млрд рублей. Чистая прибыль — 517 млн рублей. При этом очевидно, что большая часть заказов — секретная. Судя по производимой номенклатуре, о которой можно говорить, взглянув на список патентов, для гражданского сектора СТЦ делает не очень много. Остается лишь небольшой круг организаций и ведомств, в интересах которых может работать эта компания. И следы применения продукции петербургской фирмы периодически упоминаются в сообщениях из горячих точек — там, где ей самое место.

Вместе с тем гражданских СТЦ тоже есть чем порадовать. К примеру, он поставляет многофункциональне беспилотные комплексы для «Росатома», политехнического колледжа им. Годовикова в Москве, министерства цифрового развития Сахалина и НИИ «Геодезия» (квадрокоптеры «Орлан-4»). Что-то чинит для управления радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры, для АО «Микротехника» делает модули активного мониторинга абонентских терминалов спутниковых систем связи. Для «Радиочастотного центра ЦФО» петербургская фирма делала комплексы пеленгования источников измерительных радиоизлучений.

Кроме «железа» СТЦ сильно и в «софте». Так, для «Сбербанка» он поставлял системы защиты информации, а в числе патентов — несколько довольно примечательных программ. К примеру, корпоративный мессенджер для защищенных каналов связи PostLink, не так давно специально адаптированный для как бы российской операционной системы «Аврора», любимицы патриотически настроенных алармистов, со дня на день ожидающих отключения России от Windows, Android и iOS.

Впрочем, с иноземными операционными системами специалисты СТЦ тоже неплохо знакомы. К примеру, в списке вакансий предприятия значится «разработчик, исследователь ANDROID/iOS». В числе обязанностей — анализ внутренней архитектуры Android или iOS. Еще — поиск и исследование технических и программных возможностей этих операционных систем и их нестандартных функций, а также разработка программного обеспечения как для использования вышеперечисленного, так и противодействия этому. Зарплата — от 100 тыс. рублей. Несколько вакансий Middle/Senior Android Developer (от 90 тыс. рублей) уже закрыты в прошлом году.

К слову, кроме чужих операционных систем в СТЦ беспокоятся и о собственных разработках. Так, на предприятии ждут человека с уникальной профессией – специалиста по противодействию иностранным техническим разведкам и защите информации. Зарплата небольшая — от 50 тыс. рублей, но кандидату не обязательно высшее образование, достаточно окончания курсов по противодействию и опыт работы от 1 года. Вакансия опубликована на общедоступном сайте по поиску сотрудников, так что, наверное, не будет секретом сказать, что в числе умений уникального специалиста значится: «определять технические каналы утечки информации», а в ряду будущих обязанностей – «сбор, анализ информации, оценка возможностей технических разведок».

Нельзя не обратить внимание на то, что это крайне важное для страны предприятие — полностью частное. Оно примерно в равных долях принадлежит семи физическим лицам. Их можно разделить на «отцов-основателей» вроде Наталии Соломатиной и Алексея Терентьева (у обоих по 15%) и «новую волну», как Эдуард Ханов (14%), один из авторов того самого мессенджера PostLink, или Вячеслав Шишков (14%), судя по инициалам, сын прежнего многолетнего гендиректора СТЦ Александра Шишкова.

Нынешний гендиректор предприятия, Александр Митянин, уже был пристально рассмотрен западными СМИ. Он давал интервью в специализированных СМИ, так что кое-что мы о нем знаем. Это профессиональный военный, заканчивавший свою службу в качестве преподавателя Военной академии связи им. Буденного. В СТЦ пришел после многих лет сотрудничества его учебного заведения с фирмой. Судя по его словам, созданный в 2001 году «Специальный технологический центр» с самого начала занимался импортозамещением радиоконтрольного оборудования, которое все 90-е годы поставлялось из Европы.

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Акционеры СТЦ, судя по всему, люди довольно обеспеченные, но не сказать, чтобы очень сильно. К примеру, в прошлом году при чистой прибыли в 517 млн рублей на выплату дивидендов ушло 140 млн рублей на семерых. Раньше было больше, к примеру 280 млн рублей в 2014 году. Вероятно, хорошей прибавкой для части акционеров является получение прибыли от многочисленных сторонних бизнесов, многие из которых также так или иначе связаны с наукой и техникой. Кто-то и вовсе сам работает на предприятии.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»