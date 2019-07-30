Четверть россиян заметили ухудшение своего материального положения

Почти 25% граждан России зафиксировали ухудшение своего материального положения в последние два-три месяца. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

«Об улучшениях <...> говорят 8% участников опроса, ухудшения констатируют 24%, 67% указывают на отсутствие изменений», – сообщает 30 июля ФОМ на своем сайте.

При этом мнения опрошенных касательно перспектив разнятся. Так, 22% респондентов выразили надежду на улучшение своего материального положения, тогда как около 20% прогнозируют ухудшение ситуации. Большинство или не ждут изменений, или просто не знают, что будет.

Большинство россиян (60%) оценивают свое материальное положение как среднее, а 28% – как плохое. 12% опрошенных заявили, что им денег не хватает даже на еду, а 25% указали, что могут позволить себе питание, но не одежду.