Водитель «Яндекс.Такси» из Петербурга купил права в Молдове за 250 евро, а заработал только на пачку сигарет

Водитель «Яндекс.Такси» сел за руль в Петербурге по поддельным правам. Документы гражданин Молдовы приобрёл у себя на родине, но отбить затраты в России не получилось.

Как сообщает «Дорожный инспектор» 30 июля, четыре дня назад в Пушкинском районе сотрудники ГИБДД задержали Александра из Молдовы. Его удостоверение показалось инспекторам подозрительным, экспертиза подтвердила — документ поддельный. Его мужчина купил за 250 евро у себя в стране, чтобы устроиться на работу в России.

В отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти пояснили, что с помощью фейкового удостоверения автолюбитель зарегистрировался в сервисе «Яндекс.Такси». В течение недели мужчина выполнил один заказ и получил 128 рублей. Комиссия агрегатора составила 31 рубль (18,6% от стоимости заказа с учётом НДС). Семь рублей (4%) ушло автопарку.

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«Фонтанка» направила запрос в «Яндекс.Такси».