Мосгорсуд оставил Навального в спецприёмнике. Оппозиционер пока обойдётся без врачей

Мосгорсуд оставил в силе административный арест Алексея Навального на 30 суток. Решение вынесено 30 июля.

Как сообщает «Медиазона», политика на заседание не доставили. В своей жалобе Навальный настаивал, что нуждается в специализированном лечении.

Остановить арест попросил суд и начальник спецприёмника, где содержат оппозиционера. Защита Навального об этом обращении не знала.

Суд второй инстанции не стал проявлять лояльность и оставил решение об аресте в силе.

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Алексей Навальный арестован на 30 суток за анонс несанкционированного митинга у мэрии Москвы. 28 июля его госпитализировали. По словам секретаря Киры Ярмыш, у политика наблюдались «сильный отек лица и покраснение кожных покровов». Лечащий врач оппозиционера предположила, что ее пациента отравили «неопределенными химическими веществами». На следующий день, несмотря на мнение медика, Навального увезли из больницы обратно в спецприёмник.