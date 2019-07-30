Русскому офицеру уже и штанов не спустить. После выпуска военврачей в Петербурге уволен замначальника ВМедА, обезглавлены факультеты

Больше ста офицеров Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам прокурорской проверки. Типичный для военных медиков выпускной не уложился в рамки устава вооружённых сил.

Итог рассмотрения прокурорского представления стал известен «Фонтанке» 30 июля. Уволены по меньшей мере замначальника академии по воспитательной работе Виталий Швец, а также руководители 2-го, 3-го и 4-го факультетов, чьи воспитанники смогли удивить офицеров запаса. «Это что же с ними там пять лет делали, что они так радуются?» – комментировали они видео, размещённые в сети в конце июня.

Представление прокурора Санкт-Петербургского гарнизона легло на стол начальнику ВМедА Александру Фисуну после того, как надзорный орган вместе с журналистами узнал о вузовских традициях праздновать окончание учебы. Дефиле в спущенных штанах, шампанское на плацу, подражание элите российской армии с её незабываемым «За ВДВ» – все это, по мнению представителей академии, нормально, «дети шалили» и допустили лишь одну оплошность: выложили свидетельство восторга в сеть.

Шалость свежеиспеченных лейтенантов удалась – общее количество наказанных офицеров, по данным «Фонтанки», превысило сотню. Ещё на стадии «тайное стало явным» курсанты академии писали безымянное письмо, призывая вступиться за офицеров, над которыми нависла проверка. На предложение «Фонтанки» отринуть анонимность курсанты ответили молчанием.

В Военно-медицинской академии отказались обсуждать кадровые последствия «обычного выпускного». Имена уволенных офицеров пока не убраны с официального сайта. На момент публикации «Фонтанке» не удалось получить комментарий Минобороны.