Benny Carter ‎– Live And Well In Japan!

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Benny Carter – американский джазовый саксофонист, кларнетист, трубач, композитор, аранжировщик и бэнд-лидер. Считается, что вместе с Джонни Ходжесом, пионером альт-саксофона, будучи популярным аранжировщиком, Бенни Картер писал хиты для биг-бэнда Флетчера Хендерсона. В 1980 – 1990-х годах был номинирован на восемь премий «Грэмми».