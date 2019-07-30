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Итоги недели с Андреем Константиновым
31.07.2019 12:00
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Benny Carter ‎– Live And Well In Japan!

Benny Carter ‎– Live And Well In Japan!

Benny Carter – американский джазовый саксофонист, кларнетист, трубач, композитор, аранжировщик и бэнд-лидер. Считается, что вместе с Джонни Ходжесом, пионером альт-саксофона, будучи популярным аранжировщиком, Бенни Картер писал хиты для биг-бэнда Флетчера Хендерсона. В 1980 – 1990-х годах был номинирован на восемь премий «Грэмми». 

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