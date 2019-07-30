«Зенит» победил «Боруссию» в борьбе за Малкома и закроет сделку по его покупке в течение двух суток

Футбольный клуб «Зенит» близок к покупке полузащитника «Барселоны» Малкома. Как сообщает RMC, стороны еще продолжают торг вокруг суммы отступных за 22-летнего бразильского футболиста.

«Барселона» хочет 40 млн долларов с возможностью получить еще 5 млн в виде бонусов. «Зенит» пытается сбить цену до 35+5 млн. Ранее сообщалось, что «Боруссия» также хочет купить бразильца, однако сам Малком выбрал именно «Зенит».

В настоящее время спортивный директор «Зенита» (очевидно, что речь идет о Хавьере Рибалте) находится в Барселоне.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро, однако не смог закрепиться в стартовом составе. Сообщалось, что каталонцы не прочь расстаться с ним, но не менее чем за 40 млн евро, и якобы «Зенит» готов заплатить эти деньги. Однако генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что эта сумма далека от реальности.

Малком в сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.