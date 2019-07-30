Петербуржцам предложат подключиться к борьбе с экскурсиями на крышах. Но за свой счет

Одним из основных инструментов борьбы с нелегальными прогулками по крышам Петербурга может стать охранная сигнализация на чердаках. Управляющим организациям тех домов, где руферы появляются чаще всего, будет рекомендовано предложить жильцам включить в розовую квитанцию пункт с оплатой установки и обслуживания такого оборудования.

Эту информацию 30 июля «Фонтанке» подтвердил заместитель председателя жилищного комитета Сергей Шарлаев. В центре города власти выявили порядка 170 адресов, где может быть введена подобная мера. Как отметил Шарлаев, установка сигнализации за счет жильцов возможна только с их согласия. При этом в нескольких домах управляющие организации оборудовали сигнализацией выход на кровлю за свой счет.

Кроме того, по словам Сергея Шарлаева, в качестве еще одного инструмента в борьбе с увлекательными, но опасными экскурсиями рассматривалось введение штрафа для их участников. Однако для этой меры потребуется введение изменений в федеральный Кодекс об административных нарушениях.

Напомним, что врио губернатора Александр Беглов пообещал, что к концу года прогулки по крышам исчезнут из туристического ассортимента Петербурга. Он отметил, что с нарушителями правил безопасности будут бороться с помощью видеокамер. «Фонтанка» рассказывала о том, как устроен этот многомиллионный бизнес.