Трамп требует от Китая покупать американскую продукцию и не надеяться на победу демократов

Президент США обратился к «Твиттеру», чтобы предостеречь Пекин от попыток затягивания переговоров в надежде на реванш Демократической партии на следующих выборах. Китайской стороне Трамп пригрозил жесткими мерами.

«Возможно, им [китайцам] стоит дождаться выборов в США, чтобы увидеть, не получим ли мы одного из этих демократов, таких, как сонный Джо [Джо Байден]. Тогда они заключили бы прекрасную сделку, как в последние 30 лет, и продолжат обдирать США», – так тактику Китая 30 июля описал Дональд Трамп.

China is doing very badly, worst year in 27 – was supposed to start buying our agricultural product now – no signs that they are doing so. That is the problem with China, they just don’t come through. Our Economy has become MUCH larger than the Chinese Economy is last 3 years....