Трамп требует от Китая покупать американскую продукцию и не надеяться на победу демократов

Президент США обратился к «Твиттеру», чтобы предостеречь Пекин от попыток затягивания переговоров в надежде на реванш Демократической партии на следующих выборах. Китайской стороне Трамп пригрозил жесткими мерами.

«Возможно, им [китайцам] стоит дождаться выборов в США, чтобы увидеть, не получим ли мы одного из этих демократов, таких, как сонный Джо [Джо Байден]. Тогда они заключили бы прекрасную сделку, как в последние 30 лет, и продолжат обдирать США», – так тактику Китая 30 июля описал Дональд Трамп.

China is doing very badly, worst year in 27 – was supposed to start buying our agricultural product now – no signs that they are doing so. That is the problem with China, they just don’t come through. Our Economy has become MUCH larger than the Chinese Economy is last 3 years.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Juli 2019

По его словам, при переизбрании на новый срок условия сделки будут гораздо более жесткими, чем сейчас, так как у нынешнего президента, как он думает, «все карты на руках».

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Трамп призвал Пекин выполнять свои обязательства по закупке сельскохозяйственной продукции из Америки. Он также напомнил, что в экономике Китая «дела идут очень плохо, хуже, чем за 27 лет», а США, наоборот, смогли нарастить ВВП.

Напомним, 13 мая Пекин объявил о введении повышенных пошлин на товары из США на общую сумму в 60 млрд долларов. Меры стали ответом на то, что американские власти обложили повышенными пошлинами китайские товары на 200 млрд долларов.

Американские биржи на фоне этих новостей обвалились: индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже упал на 695,21 пункта; индекс S&P потерял 79,87 пункта.

В Кремле предпочитают не вмешиваться в торговую войну США и Китая. «Вашингтон и Пекин могут вести эти торговые войны, но это не наша война, Россия заинтересована в выстраивании самостоятельных отношений как с Китаем, так и с США», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.