Борьба с бедностью обойдется в 7 млрд: деньги отправят в пилотные регионы в 2020 году

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин анонсировал выделение 7 млрд рублей на пилотный проект по борьбе с бедностью.

Как пишет 30 июля со ссылкой на министра ТАСС, все регионы, вошедшие в пилотный проект, получат в 2020 году 7 миллиардов рублей для софинансирования по программе социального контакта. Программа была запущена изначально в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях (позднее к ним присоединились республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский край, а также Курганская область) и сейчас действует в 13 регионах.

«Это не такие большие деньги, которые позволят сразу решить проблему в экспериментальных регионах. Задача заключается в том, чтобы отработать технологию. Мы никогда в России не реализовали соцконтракты в таком объеме, как в 2020 году они предусмотрены», – добавил Топилин.

В регионах создается реестр семей с низкими доходами, которым оказывается адресная помощь в рамках социального контракта в лечении и трудоустройстве. Участниками пилотного проекта являются многодетные семьи, неполные семьи, состоящие из единственного родителя и одного или более детей, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения.

Как писала «Фонтанка», в майском указе 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году.