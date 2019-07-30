ЖК «Образцовый квартал 5» подтверждает класс комфорта

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Принято считать, что в малоэтажке лифт не нужен. Однако сегодня подъёмный механизм – не только удобство, но проявление уважения к жильцу. Наличие лифта придаёт статус жилому объекту и повышает его класс комфорта.

В новом жилом комплексе «Образцовый квартал 5», который строится с опережением графика, идёт монтаж лифтового оборудования. Застройщик работает с надёжным производителем – швейцарским концерном Schindler.

Родители с колясками, велосипедисты, пожилые люди и маломобильные граждане оценили преимущества жизни с лифтом в уже построенных ЖК. Лифт оказался полезен даже тем, кто изначально не планировал им пользоваться. Кто откажется прокатиться с тяжёлыми сумками, пусть даже на второй этаж? Ведь оборудование установлено с нулевого уровня. Стильный дизайн, экономное энергопотребление, небольшой вес, длительность эксплуатации – то, что отличает современные лифты от предыдущих поколений.

В составе жилого комплекса «Образцовый квартал 5» четыре пятиэтажных дома на 383 квартиры. Квартирография содержит интересные эргономичные варианты, в том числе квартиры свободной планировки. Есть в этом комплексе и компактные студии, и стометровые «трёшки».

Застройщик устанавливает крышные газовые котельные и применяет хорошо зарекомендовавшую себя систему отопления «тёплый водяной пол». «Образцовые кварталы» отличаются высокими потолками (от 2,75 до 3,8 м на мансардных этажах) и панорамным остеклением. На придомовой территории выполняется благоустройство и озеленение, устанавливается детская и игровая площадка, в достаточном количестве проектируются машиноместа.

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