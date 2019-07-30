ФСБ обыскивает Дагестанский госуниверситет. СМИ сообщают, что задержан ректор

Ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов, отметившийся на посту главы республиканской столицы, задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом 30 июля сообщают федеральные агентства.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Рабаданова взяли утром в собственном доме. Его, а также рабочий кабинет в университете обыскивают силовики. «Интерфакс» добавляет, что задержание провели сотрудники ФСБ, возможной причиной названа работа Рабаданова в должности исполняющего обязанности мэра Махачкалы. Следствие подозревает, что в этот период он занимался махинацией с землёй.



Муртазали Рабаданов возглавил Дагестанский государственный университет в 2008 году, в 2012-м был переизбран на второй срок. До этого работал в этом же вузе, на кафедре физической химии. Депутат Народного собрания республики Дагестан, с июня 2013-го по апрель 2014 года исполнял обязанности мэра Махачкалы после отставки Саида Амирова, задержанного по подозрению в тяжких преступлениях.

Сменивший Рабаданова на посту главы республиканской столицы Магомед Сулейманов также получил уголовное дело, его взяли в августе прошлого года в разгар так называемой «антикоррупционной зачистки» в Дагестане.