Трансфер замедленного действия. Станет ли Малкон вторым Халком для зенитовской раздевалки

Похоже, в петербургском клубе готовится трансферная бомба. Руководство клуба подтвердило «Фонтанке»: да, покупаем футболиста из «Барселоны». Любители футбола со стажем болезненно застонали: этот же сюжет мы наблюдали осенью 2012 года.

Скриншот с сайта Instagram.com/malcomoliveira_97

Напомним, тогда перед лигочемпионской кампанией «Зенит» выступил в режиме «жили бедно, хватит» и купил за невообразимые 100 миллионов долларов звезду из «Порту» Халка и звезду из «Бенфики» Акселя Витселя. Шептали, что добро на рекордные трансферы озвучил глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Насколько известно «Фонтанке», главному тренеру Лучано Спаллетти было сказано: вот две звезды, надо выиграть Лигу чемпионов, приступайте. Итальянец, мягко скажем, удивился.

Бомбануло в трудовом коллективе сразу. Ну, вы помните: капитан чемпионов Игорь Денисов потребовал встречи с руководством клуба (и имел он в виду как раз Алексея Борисовича), чтобы обсудить увеличение зарплаты ядра команды. Денисов использовал термин «уважение», злые языки болельщиков утверждали, что уважение это имело ярко выраженную финансовую окраску. Во встрече Игорю было отказано.

А затем последовал матч в Самаре, когда полузащитник честно сказал главному тренеру: мол, не могу думать об игре, голова занята другим. Денисов оказался вне состава и всю игру, к удивлению болельщиков, простоял на бровке поля. «Зенит» проиграл, а по итогам той поездки Игоря вместе с возмутившимся Александром Кержаковым отправили тренироваться с молодежной командой.

Спустя годы уже и не разобрать, кто прав, а кто нет. Все молодцы. Ясно одно: тот переход Халка с Акселем был обставлен слишком торопливо, слишком небрежно. Риски лежали на поверхности, но их никто не учел. За примером далеко ходить не надо: когда Роман Аркадьевич закрывал личный гештальт и покупал в «Челси» Андрея Шевченко, то перед покупкой владелец лондонского клуба вызвал к себе на разговор безоговорочных лидеров команды Джона Терри и Фрэнка Лэмпарда, объяснил им ситуацию и симметрично увеличил личные контракты. Тем самым предотвратив волнения в раздевалке.

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История повторяется практически полностью. Понятно, что Малкон, игрок «Барселоны» – пусть и не основного состава — поедет в самый северный город-миллионер только за «северной» надбавкой. Слова генерального директора клуба Александра Медведева о том, что сигнал о потребности в сильных игроках поступил из команды, полностью повторяют сюжетную канву событий 7-летней давности: тогда, насколько известно «Фонтанке», именно русский костяк попросил приобрести сильных футболистов перед групповым этапом Лиги чемпионов. Через пару месяцев после демарша защитник «Зенита» Николас Ломбертс делился по секрету: «Я не понимаю этой покупки. В этой команде всегда решал русский костяк, а эти два трансфера полностью разбалансировали ситуацию в раздевалке».

Зарубежные новости утверждают, что зарплата Малкона Фелипе Силва де Оливейры может составить 6,5 млн долларов. Медведев в комментарии «Фонтанке» эту сумму опровергает и использует любопытную формулировку: «Перекосов в этом [зарплатном] смысле не будет». Мол, будет получать в уровень с лидерами команды.

Тут я позволю себе ехидную ремарку. Вообще-то мои годы наблюдений за профессионалами привели меня к одному тезису: главное в жизни игроков-нелюбителей (именно такой термин прописан в удостоверении профессионального футболиста) — окошко кассы. Это может быть метафизическое окошко в виде эсэмэски от «Газпромбанка», может быть реальный кабинет бухгалтерии и пакет с наличными, форма вторична, главное — акт передачи денег. Исключения из этого наблюдения, естественно, есть, но они, мягко скажем, редки.

Поэтому опасения повторения раскола в коллективе по финансовой линии вполне себе обоснованны.

Представим гипотетический парад риторических вопросов. Почему Малкон должен получать больше условного Артема Дзюбы? Малкон забивал испанцам? Это Малкон заводил сборную России перед серией пенальти с хорватами? Это у Малкона в Тюмени просили отдать на память гетры? Так почему у него больше?

Прелесть этого гадания на трансферной гуще понятна: она в безответственности. От нас, болельщиков, ничего не зависит, и предугадать, как сложится футбольная судьба потенциального новичка в реальности, невозможно. Это как с динозавром: или встретишь, или нет. По игровому потенциалу турок Фатих Текке должен был становиться звездой лиги. В реальности тосковал по минаретам с семьей и злоупотреблял огнями большого города. Константина Зырянова купили из разваливающегося «Торпедо» на сдачу от трансфера Анатолия Тимощука, а воспитанник пермского футбола в итоге выиграл с «Зенитом» три трофея за два года и после триумфального ЕВРО-2008 получил приглашение в «Валенсию». Так что остается только ждать, рванет или нет.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"